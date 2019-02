Schwaan : Frauen nähen ausschließlich Unikate

Hier wird genäht – heute: Stoffe und Schnitte stehen im Vordergrund beim Kursus mit Schneidermeisterin Anke Stockmann in der Schwaaner Begegnungsstätte

20. Februar 2019, 19:22 Uhr

Erst mal warten heißt es für Anke Schwartz. Sie kommt allein nicht weiter. Vor ihr liegt ein wollenes, in Grau und Mint gehaltenes Kleid, dem aber noch die Ärmel und der Kragen fehlen. Um den geht es jetzt. Denn der Stoff ist dick, und es gilt drei Lagen davon zu nähen. Die Leiterin des Nähkurses in der Begegnungsstätte in Schwaan, Schneidermeisterin Anke Stockmann aus Satow, hilft gerade Frauen beim Zuschneiden der Stoffe. Als sie in den Hauptraum kommt, spricht Anke Schwartz sie an.

Anke Stockmann überlegt kurz, stülpt den Kragen auf links, greift zur Schere und schneidet den überstehenden Rand ab. Sie rät der Frau aus Neu Wiendorf, den Kragen passgenau auf rechts zusammenzunähen und ihn dann mit einer Borte am Kleid zu befestigen.

Und schon schaut sich die Expertin um, ob eine andere der neun Frauen ihre Hilfe benötigt. In den eineinhalb Stunden kommt sie kaum zur Ruhe, aber die Atmosphäre ist herzlich und ohne jede Hektik. In der Montagsgruppe der gelernten Herrenmaßschneiderin aus Satow betreut sie Projekte der Fortgeschrittenen. Wer bei ihr das Nähen lernen will, muss erst einen Anfängerkurs am Mittwoch durchlaufen. Ohne Ausnahme. Gerade Nähte auf dem Mustertuch und einen Rock nähen sind Pflicht. Erst wenn die Expertin selbst gesehen hat, was die Teilnehmer so drauf haben, dürfen sie in den Montagskurs.

Den besucht zum Beispiel Beate Manz. Sie näht „schon immer“, verkauft Selbstgenähtes auf Flohmärkten. Dennoch lernt sie immer noch „Feinheiten“ dazu, wie sie sagt. Etwa Beläge einnähen oder einen nahtverdeckten Reißverschluss. Auch Beate Manz kennt, was viele Frauen durchmachen: Dass sie gefühlt mehr auftrennen als sie genäht haben. Aber auch wenn das bei dem Übergangsmantel passieren sollte, den sie gerade angeht: Das gehört zum Nähen dazu.

Das findet auch Ilka Goese, die ein Marienkäfer-Cape für den Kinderfasching näht, zu dem ihr Enkel, die „Muckimaus“, gehen will. „Es fehlen nur noch die Fühler“, sagt die Schwaanerin. Sie erinnert sich noch daran, wie sie sich mit 14 Jahren vom Jugendweihe-Geld eine „Veritas Spezial Nutznaht“ gekauft hat. Diese Maschine habe sogar Stickprogramme gekonnt. „Mein nächster Traum ist eine Maschine mit automatischer Einfädelung“, sagt sie. Denn obwohl ihr Mann ihr überall Lampen hingebaut habe, reiche es bald nicht mehr – die Augen lassen nach. Ob sie ihrem Mann fehle, weil sie oft in der eigenen Schneiderstube stecke? „Nein“, antwortet sie resolut. „Mein Man hat doch auch ein Hobby. Er wohnt in der Garage.“ Das meint sie natürlich nicht ernst. Aber sie zeigt Fotos auf dem Handy. Der Gatte ist anscheinend in Sachen Metall überaus kreativ und findet zum Beispiel eine neuen Bestimmung für einen ausrangierten Kinderroller.

Ilka Goese hat sich warm gelaufen, schiebt den nächsten Spruch über ihren Mann hinterher: „Er muss nur über den Hof. Er kommt spätestens, wenn er Hunger hat.“ Die Frauen lachen. Manche unterhalten sich viel, andere arbeiten konzentriert. Aber die Chemie stimmt. Anke Schwartz erzählt, sie habe anfangs Kleider aus ausrangiertem Gardinenstoff genäht. „Jetzt traue ich mir immer mehr zu.“

