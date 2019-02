Kunst in Güstrow : Fotograf mit Liebe zur Landschaft

Die Ausstellung „panta rhei – alles fließt“ zum 80. Geburtstag von Uwe Seemann in der Städtischen Galerie Wollhalle wurde am Freitagabend vor einem breiten Publikum eröffnet.

von Christian Menzel

25. Februar 2019, 05:00 Uhr

Über 200 Besucher waren am Freitagabend in die Städtische Galerie Wollhalle geströmt, um der Eröffnung der Ausstellung „panta rhei – alles fließt“ beizuwohnen. Die erste Schau 2019 würdigt das Schaffen des Güstrower Fotografen Uwe Seemann anlässlich seines 80. Geburtstags. Wenn einer sein Lebenswerk von über fünf Jahrzehnten Fotografie zusammenfasst, ist selbst die geräumige Wollhalle viel zu klein. Dennoch ist es seiner Frau Barbara Seemann, mit der er die Leidenschaft zur Fotografie teilt, in ihrem Konzept gelungen, wesentliche Arbeitsfelder ihres Mannes eindrucksvoll darzustellen.

„Bei Uwe Seemann verbindet sich solide handwerkliche Ausbildung mit dem besonderen Gespür des Fotografen für das richtige Motiv, den richtigen Blick und auch den richtigen Moment“, hob Anett Zimmermann in ihrer Laudatio hervor. Die Abteilungsleiterin für Marketing, Kultur und Tourismus in der Stadtverwaltung würdigte Seemann als „rastlosen Fotografen“, der auf seinen bevorzugten Arbeitsfeldern Großartiges geleistet habe. So ist die Landschaftsfotografie ein Thema, das sich durch das gesamte Schaffen des Künstlers zieht. „Ich wollte in meiner Freizeit unabhängig von gesellschaftlichen Zwängen sein, meine Themen selbst finden und meine Zeit selbst einteilen können“, begründete er seine frühe Liebe zu der Landschaft Mecklenburg-Vorpommerns.

Da sind dann auch die Grenzen fließend zum zweiten großen Arbeitsgebiet Seemanns, der Beschäftigung mit Ernst Barlach. „Wenn man aus Güstrow kommt, führt kein Weg an dem Bildhauer, Grafiker und Dichter vorbei“, versicherte er und ist stolz, in seinem Metier etwas für die Pflege, Verbreitung und Aufarbeitung der Kunst des Wahl-Güstrowers getan zu haben. In Briefen, vor allem aber in seinem „Güstrower Tagebuch“, hatte Barlach ausführlich seine Wege und Landschaften beschrieben, die er allein oder gemeinsam mit seinem Sohn Klaus bei Wanderungen erschlossen hatte. Seemann schnappte sich die Kamera und besuchte zu unterschiedlichen Jahreszeiten die beschriebenen Orte. Veröffentlicht wurden die Aufnahmen unter anderem in der im Hinstorff-Verlag erschienenen Publikation „Ernst Barlach. Landschaften seines Lebens“.

Einen Namen gemacht hat sich Uwe Seemann durch die Fotografie des plastischen Werks des Bildhauers. Zur Vernissage schilderte der Fotograf, wie er und seine Frau auf Vermittlung Walter Womackas Kontakt zu Friedrich „Lütten“ Schult, dem Freund und Nachlassverwalter Barlachs, aufgenommen hatten. „Wir hatten mächtigen Respekt vor der ersten Begegnung. Schult galt als unzugänglicher, eigenwilliger und abweisender Mensch, in dessen Wohnung noch dazu ein Riesentier von einem Hund lebte“, erinnerte er sich schmunzelnd. Schult sei es dann aber gewesen, der ihm die fotografische Sicht auf Barlachs Plastiken, die dem Meister selbst vorgeschwebt hatte, beigebracht habe.

Die Fotoausstellung „Uwe Seemann. „panta rhei – alles fließt“ ist noch bis zum 28. April zu sehen. Geöffnet hat die Städtische Galerie Wollhalle täglich von 11 bis 17 Uhr.