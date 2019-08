Güstrow : Flohmarkt „Alles rund ums Kind“

von svz.de

14. August 2019, 05:00 Uhr

Im Heizhaus am Schlosspark in Güstrow findet am 1. September von 14 bis 17 Uhr ein kleiner Flohmarkt für Bekleidung und Spielzeug rund um das Kind statt. Verkäufer können sich noch bis zum 23. August im Hotel am Schlosspark anmelden. Zum Verkauf stehen gut erhaltene Baby- und Kinderbekleidung bis zrika Größe 176 sowie Babyzubehör, Spielsachen, Bücher, Fahrzeuge, Auto- und Fahrradsitze und vieles mehr. Werdende Mütter dürfen schon vorab von 13.30 bis 14 Uhr ohne Gedränge stöbern.

Die Einnahmen aus den Standgebühren kommen dem Tansaniakreis Güstrow zugute.