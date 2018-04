Fledermäuse müssen umziehen

Vor der Sanierung des Güstrower Schlosses neue Heimstatt für rund 500 Fledermäuse schaffen

von Regina Mai

17. April 2018, 05:00 Uhr

Bevor das Güstrower Schloss und insbesondere das Wirtschaftsgebäude auf dem Hof saniert werden können, müssen deren Bewohner umgesiedelt werden. Rund 500 Fledermäuse, so haben Experten festgestellt, leben hauptsächlich im Wirtschaftsgebäude, aber auch im Brückengewölbe, unter der Freitreppe zum Garten und im Keller des Torhauses.

Ein Ersatzquartier für die Fledermäuse könnte unter der Terrasse geschaffen werden – hier befanden sich früher die Wirtschaftsräume der Schlossgaststätte. „Das wäre unsere Vorzugsvariante“, schränkt Christian Hoffmann, Sprecher des Betriebes für Bau und Liegenschaften MV (BBL) ein. Das hänge noch davon ab, wie eine Vorbereitung des Areals für die Segler der Nacht in die Bauabläufe passt. Anderenfalls gebe es Alternativen. Die unmittelbare Nähe würde aber für den Bereich sprechen. „Es wäre gut vorstellbar, dass sie dieses Ausweichquartier annehmen“, sagt Hoffmann, der auf jüngste Erfahrungen bei der Umsiedlung von Fledermäusen am Schlossberg in Neustrelitz verweisen kann.

Gegenwärtig, so Hoffmann, würden die Fledermäuse unter der Dachkante des Wirtschaftsgebäudes hausen. Sie benötigen nur kleine Spalte – zwei, drei Zentimeter groß –, um durchzukommen. Solche Bedingungen müssten in enger Zusammenarbeit mit den Artenschützern in einem Ausweichquartier geschaffen werden. „Es sind geschützte Arten darunter“, betont der BBL-Sprecher. Ihr Zuhause im Schloss haben das Braune Langohr, die Wasserfledermaus, die Fransenfledermaus, das Große Mausohr, die Mückenfledermaus, die Bartfledermaus und die Zwergfledermaus.

Wichtig sei es nun, mit einem Ersatzquartier einen ausreichend großen Vorlauf zu schaffen, betont Hoffmann. Den Fledermäusen müsse natürlich etwas Zeit gegeben werden, ein neues Quartier zu entdecken und zu akzeptieren. „Fledermäuse sind neugierig“, weiß Hoffmann inzwischen aus Erfahrung und ist deshalb guter Dinge, dass die Umsiedlung auch in Güstrow funktionieren wird.