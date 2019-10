Ernte-Extra aus Güstrow : Flaschenkürbis-Parade in der Güstrower Pustekowstraße

Tolles Ernteergebnis für Familie Büttner.

von Jens Griesbach

20. Oktober 2019, 18:00 Uhr

So viele Flaschenkürbisse hat Familie Büttner in der Güstrower Pustekowstraße noch nie geerntet! „23 Stück hatten wir dieses Jahr in unserem Garten“, freuen sich Karin und Günther Büttner. „Das ist schon ungewöhnlich.“ Zum Essen sind die vielen Früchte allerdings nicht gedacht, sondern eher als Zierkürbisse. „Wir verschenken sie in der ganzen Nachbarschaft“, sagt Karin Büttner.