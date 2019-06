Weitendorf : Feuerwehren beim Kinderfest

von svz.de

01. Juni 2019, 05:00 Uhr

Am Kulturhaus in Weitendorf wird heute ab 10 Uhr ein Kinderfest gefeiert. Neben den Mitgliedern des Weitendorfer Karnevalvereins klinkt sich diesmal auch das Festkomitee „790 Jahre Weitendorf“ ein. Außerdem sind alle Feuerwehren des Amtes Laage in Weitendorf. Sie verzichten in diesem Jahr auf einem Amtsausscheid und präsentieren sich dafür gemeinsam beim morgigen Kinderfest mit vielen Aktivitäten. Sie bringen eine Drehleiter mit und allerlei Technik, die vorgeführt wird oder von Besuchern auch bedient werden kann. Außerdem können Kinder sich schminken lassen, auf einer Hüpfburg rumtoben und auf dem Pony reiten.