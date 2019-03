von svz.de

06. März 2019, 21:41 Uhr

Bei einer individuellen Farbanalyse in der Farb- und Stilberatung der Volkshochschule Güstrow gibt Carmen Sigismund Tipps, welche Farben den Hauttyp unterstreichen und wie Farben beim Make up und bei der Garderobe umgesetzt können. Die Beratung findet am 16. März, 10 bis 15 Uhr, in Güstrow statt. Anmeldungen: www.vhs-lkros.de.