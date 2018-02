„Clowns ohne Grenzen“ : „Etwas für Seele und Herz tun“

Andreas Gottschalk aus Güstrow reist mit „Clowns ohne Grenzen“ nach Kambodscha.

von svz.de

17. Februar 2018, 05:00 Uhr

„Das Lachen der Kinder ist auf der ganzen Welt gleich“, sagen Andreas Gottschalk aus Güstrow, Carola Schure aus Greifswald und Heiko Mielke aus Langwedel bei Kiel und machten sich mit der Organisation „Clowns ohne Grenzen“ in dieser Woche auf den Weg nach Kambodscha, um dort Kinderherzen zu erfreuen. Mit dabei ist Fotograf Oliver Steinke aus Itzehoe, der die Auftritte der Clowns im Bild festhalten wird. Am 11. März wollen sie mit vielen Eindrücken zurückkehren.

In dieser Woche probten die drei Clowns ihre Sketche, bereiteten sich auf die große Reise im Pfarrhaus in Lüssow vor. „Wir sind froh, dass wir hier unentgeltlich wohnen und proben durften“, sagt Andreas Gottschalk. Es ist nicht seine erste Reise mit „Clowns ohne Grenzen“ und doch ist es eine besondere. „Es ist das erste Mal, das wir in diesem Land unterwegs sind, das noch immer von Bürgerkrieg und Fremdherrschaft gezeichnet ist“, erklärt Zirkuspädagoge Andreas Gottschalk. Deshalb habe es auch länger als erwartet gedauert, um notwendige Kontakte zu anderen Hilfsorganisationen zu knüpfen und geeignete Auftrittsorte zu finden. Seit 2007 der Gedanke aufkam, gerade in dieses Land zu reisen, sind mehr als zehn Jahre vergangen.

Dennoch freuen sich die Clowns jetzt auf ihren Einsatz. „Ich habe die Geschichte des Landes gelesen, sie hat mich tief berührt“, erzählt Gottschalk, der von Hilfsorganisationen von einer bedrückenden Atmosphäre dort hörte. Drei Tage haben sie unter anderem eingeplant, bei Projekten mit „Müllkindern“ zu verbringen. „Es gibt viele Waisenkinder, verlassene und missbrauchte Kinder“, wissen sie. Auch behinderte Menschen werden sie besuchen.

Die drei Akteure sind allesamt selbstständig tätig. Carola Schure ist Klinikclown, Künstlerin und führt auch theaterpädagogische Projekte durch. Heiko Mielke ist Clown, Pirat und nutzt die Zauberei als pädagogisches Medium. Andreas Gottschalk gehört auch zu den Klinikclowns, ist Zirkuspädagoge und bietet Humor-Workshops an. Zu dritt wollen sie ein bisschen Zauber und Freude in das Land bringen, in dem zwar die Volkswirtschaft derzeit schnell wächst, das aber dennoch zu einem der ärmsten Länder der Welt zählt. Sie wollen etwas „für Seele und Herz tun“. Ihr Wunsch: „Dass wir viele tolle Begegnungen haben und Freude und Spaß bringen.“ Dazu komme ihr Auftrag, das Land auch für weitere Einsätze der Clowns zu erschließen. Wer mehr erfahren will, kann dies im Blog im Internet unter: www.clownsohnegrenzen.blogspot.de Das Team wird hier über Aktuelles der Reise berichten.