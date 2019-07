Plaaz/Gross Schwiesow : Erste Sitzungen nach der Wahl

von svz.de

Zu konstituierenden Sitzungen treffen sich heute die Mitglieder der Gemeindevertretungen in Plaaz und in Groß Schwiesow. Zu ernennen sind die gewählten Bürgermeister – Thomas Körting in Groß Schwiesow und Sigrid Schöpperle in Plaaz. Außerdem sind jeweils die Mitglieder des Haupt- und des Finanzausschusses zu wählen. In Plaaz ist weiterhin eine Eilentscheidung des alten Bürgermeisters im Zusammenhang mit Bauarbeiten an einem Wohnhauses in Plaaz zu bestätigen.