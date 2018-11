von svz.de

27. November 2018, 09:14 Uhr

Schon einer kleinen Tradition folgend, feiert das Weinhaus in der Hageböcker Straße in Güstrow am 30. November ab 16.30 Uhr in den Advent. Bei Glühwein und Bratwürstel sorgt Otto von Ossen mit Livemusik für die rechte Stimmung.