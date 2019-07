Ecolea-Schule verabschiedet ihre ersten Abiturienten

von Eckhard Rosentreter

Premiere an der Internationalen Ecolea-Schule in Güstrow: Erstmals haben Schüler, die in dem Haus an Neuwieder Weg und Plauer Straße seit dem Zugang zur 5. Klasse unterrichtet wurden, die Reifeprüfung abgelegt. Acht Jahre nach der Schulgründung erhielten nun 11 Schülerinnen und 13 Schüler das Abiturzeugnis.

Besonders sind auch die Ergebnisse, die sie im Unterricht und in den Prüfungen erreichten: Auf acht Zeugnissen steht bei der Abitur-Gesamtnote eine 1 vor dem Komma.