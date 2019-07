Güstrow : Durch die Stadt und an Inselsee

von svz.de

03. Juli 2019, 05:00 Uhr

Mit der 710. Rentnerwanderung startet die Wandergruppe Ernst Barlach ihr Juliprogramm am Donnerstag um 9 Uhr. Es geht überzwölf Kilometer durch die Stadt und am Inselsee entlang. Treff ist auf dem Marktplatz. Angekündigt wird weiter eine Wanderung durch die Kastanienallee bei Lüdershagen. Dazu trifft man sich am Sonnabend 13. Juli, um 8.50 Uhr auf dem Busbahnhof. Am 18. Juli und am 27. Juli folgen Wanderungen in der Gemeinde Dolgen am See und in der Rostocker Schweiz Treff jeweils 7.45 Uhr auf dem Güstrower Bahnhof.