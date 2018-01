Güstrow : Drahtkommode ohne Eigentümer

vergrößern 1 von 1 Foto: Eckhard Rosentreter 1 von 1

von Eckhard Rosentreter

erstellt am 15.Jan.2018 | 05:00 Uhr

Nein, im Fluss ist das neue Klavier der Kreismusikschule Güstrow nicht. Gott sei dank! Dennoch klingt einem unweigerlich der alte Hitparadenstürmer von Veronika Fischer im Ohr, denkt man an die Neuanschaffung. Dabei ist sie gar nicht mehr so neu, schließlich berichtete die SVZ bereits am 24. November 2017 über „Ein Klavier für kleine Tänzerinnen“ – nebst Foto mit dem guten Stück im Ballettsaal. Dort tut es gute Dienste, wie Maria-Juliane Paschen, Leiterin der Tanzabteilung der Musikschule, versichert. Im Flusse jedoch ist noch die Bürokratie. Denn obwohl es sich um eine Spende handelt, will der Landkreis das Instrument zunächst nicht haben…

Doch der Reihe nach. Gute hundert Jahre hatte das alte Klavier im Ballettsaal bereits auf seinen Tasten und Pedalen. Zeit, sich um ein neues zu kümmern, dachte sich der Verein der Freunde und Förderer der Musikschulen Güstrow. Und die Vereinsmitglieder machten sich auf den Weg zum Klinkenputzen. Schließlich waren knapp 4000 Euro zusammengebracht, um den kaputten und abgeschriebenen „Förster“ durch ein „Zimmermann“-Modell S2 zu ersetzen. Seit dem 19. Oktober des vergangenen Jahres nun dient es unter anderem der Teilkorrepetition, wie ein Gebiet der tänzerischen Früherziehung heißt: Schulung des Gehörs. Jedoch: Es gehört der Musikschule noch gar nicht!

Denn diese ist eine Einrichtung des Landkreises. Und für solche muss der Kreistag der Annahme einer Spende zustimmen. So verlangt es die Kommunalverfassung. Und die Hauptsatzung des Landkreises. Nun lag dem Kreistag im Dezember 2017 der erforderliche Beschlussantrag zwar vor – doch der lehnte ab! Genauer: Der Antrag geht zurück in den Finanzausschuss. Dessen Vorsitzender, Erwin Kischel (Die Linke), hatte moniert: „Es ist erst mal nachzuweisen, dass hier eine Spende vorliegt.“ Rums! Dezernentin Anja Kerl zog daraufhin die Beschlussvorlage zurück, „zur Aufklärung“. Und Kreistagspräsidentin Ilka Lochner regte gleich an, dies – warum auch immer – doch im nichtöffentlichen Teil zu tun.

Das kann sich die Präsidentin sparen. Es gibt nämlich, glaubt man Kischel und dem Förderverein, kein Geheimnis um das Klavier. Erwin Kischel beanstandet nämlich lediglich, dass bis dato kein Schriftstück über die Schenkung vorliege. Kischel: „Vom Förderverein gibt es überhaupt keine Äußerung dazu. So geht das nicht!“ Bereits im November habe der Ausschuss gebeten, die Sachlage zu klären. „Die Klärung sah so aus: Das Klavier wurde geliefert und aufgestellt. Dass ein Klavier da ist, haben wir nie bezweifelt. Aber dass es sich um eine Spende handelt, können wir nur mutmaßen“, schimpft der Ausschussvorsitzende. Schließlich gehe es ja auch um einen größeren Vermögenswert.

Die ganze Aufregung versteht Anja Lamm, Vorsitzende des Fördervereins, nicht so recht: „Das Klavier steht, alle freuen sich. Letztlich ist die Hauptsache, dass es da ist und genutzt wird.“ Als das Geld endlich zusammen war und der Kauf vollzogen wurde, sei alles etwas holterdiepolter gegangen und auch bedingt durch eine Krankheit habe so das erforderliche Schriftstück gefehlt. Letztlich habe sie auch gar nicht damit gerechnet, dass der Kreistag schon so schnell zur Beschlussfassung schreite. Aber klar, das Erforderliche werde so schnell wie möglich nachgeholt, versichert die Vereinsvorsitzende.

„Klärung zur Einzelsachspende Klavier für die Kreismusikschule Güstrow“ heißt es nun zunächst am 23. Januar in der Sitzung des Finanzausschusses. Wäre dort dann wirklich und endlich alles geklärt, könnte auch der Kreistag das Seine tun, damit das Klavier ganz zu Recht im Ballettsaal steht und dort gute Dienste tut. Panta rhei – oder frei nach Vroni Fischer: alles fließt.