05. Juni 2019, 05:00 Uhr

Ein Dorffest mit großem Volleyballturnier der Feuerwehr wird am Sonnabend, 15. Juni, in Sabel gefeiert. Das Turnier mit sechs Mannschaften beginnt um 13.30 Uhr. Ab 14 Uhr können sich die Kinder unter anderem auf einer Hüpfburg austoben. Die Feuerwehr-Frauen bieten Kaffee und Kuchen am. Am Abend wird am Feuerwehrhaus getanzt.