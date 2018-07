Güstrow : Die sprechende Bushaltestelle

Rebus installiert digitale Anzeigetafeln mit Sprechfunktion: Echtzeitinformationen über Ankunft der Busse werden vorgelesen.

von Jens Griesbach

03. Juli 2018, 05:00 Uhr

Die Regionalbus Rostock, kurz Rebus, mit Hauptsitz in Güstrow hat weitere fünf Standorte im Landkreis Rostock mit modernen digitalen Anzeigetafeln ausgestattet. „Die neuen Fahrgastinformationssysteme verfügen zudem über eine Sprechfunktion“, sagt Rebus-Geschäftsführerin Simone Zabel. Über eine Drücktaste ähnlich wie bei den Ampeln werden die Echtzeitinformationen über die Ankunft der Busse vorgelesen. „Das soll insbesondere für ältere Fahrgäste mit Sehproblemen die Fahrt mit dem Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) erleichtern“, so Zabel.

Insgesamt belaufen sich die Investitionsmaßnahmen für die Verbesserung der Informationssysteme im ÖPNV seit Ende 2016 auf 232 000 Euro. Dabei hat das Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung MV die Einführung der Infotafeln mit rund 143 000 Euro gefördert, informiert Rebus.

Über die sogenannte Dynamische Fahrgast Information (DFI) werden die Fahrgäste in Echtzeit über die Fahrtzeiten, eventuelle Störungen und mögliche Anschlüsse auf dem Laufenden gehalten. Von dem erweiterten DFI-Netz profitierten vor allem der Stadtverkehr in Güstrow mit den Linien 201 bis 205 und der zum Zentralen Omnibusbahnhof verkehrende Regionalverkehr sowie in Bad Doberan der Stadtverkehr mit den Linien 107 und 124, aber auch die stark frequentierten Regionallinien 119 (Warnemünde-Bad Doberan), 121 (Rostock-Rerik) und 128 (Rostock-Bad Doberan). Zwei DFI-Anzeigen wurden jetzt beidseitig in der Güstrower Eisenbahnstraße installiert, eine direkt am KMG-Klinikum Güstrow sowie ein weiterer Monitor im Klinikum-Gebäude und zwei DFI-Tafeln in Bad Doberan an der Haltestelle Stadtmitte ebenfalls in beiden Fahrtrichtungen.

„Insgesamt haben wir inzwischen mit der Unterstützung der Landesregierung 15 DFI-Anzeigen und drei Monitore für Innenbereiche zur Steigerung der Attraktivität des ÖPNV im Landkreis errichten können“, betonte die Rebus-Geschäftsführerin. Simone Zabel kündigt zudem an, dass die neuen Busse des Verkehrsunternehmens, sieben werden noch für dieses Jahr erwartet, mit Auflademöglichkeiten am Sitzplatz ausgestattet sein sollen.