20. Juli 2019, 05:00 Uhr

DieKonstituierung der Ausschüsse der Stadt Krakow am See setzt sich am Dienstag, 23. Juli, mit dem Finanzausschuss fort. Die öffentliche Sitzung beginnt um 18.30 Uhr im Dachgeschoss des Rathauses. Ein Thema ist die Unterstützung des Seniorenbeirates.