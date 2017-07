Leserfoto-Aktion : Der Inselsee als Lieblingsplatz

vergrößern 1 von 1 Foto: Daniel Steinke 1 von 1

„Im Sommer gehört der Inselsee zu einem meiner Lieblingsplätze. Es gibt wohl nichts Schöneres, als sich an warmen Tagen im und auf dem Wasser aufzuhalten und dass wir in Güstrow das Glück haben, so einen See zu haben“, schreibt uns Daniel Steinke zu seinem schönen Motiv.

Bis zum kommenden Wochenende haben Sie, liebe Leser, noch die Chance, mit ihrem besonders gelungenen Schnappschuss oder auch mit einem mit professionellem Anspruch aufgenommenem Foto Ihren Lieblingsplatz in der Region Güstrow-Laage-Krakow am See zu präsentieren. Dann haben unsere Leser das Wort und bestimmen unter den veröffentlichten Montagsbildern das Juli-Motiv für den SVZ-Leserfoto-Kalender 2018. Ab der kommenden Woche sind dann wieder die nächsten Monatsfotos, August, gefragt, bevor mit dem September unsere erstmalige Aktion dieser Art beendet wird. Wir hoffen nur, dass Sie auch in der Urlaubszeit beim Streifzug durch unsere Region die Gelegenheit nutzen, sich zu beteiligen. Wie es geht, steht rechts.

Übrigens: Motive aus der Umgebung von Laage waren bisher sehr rar. Fast logisch, dass es noch keinen Monatssieger „Laage“ gab. Sollte es am Ende womöglich einen Kalender 2018 so ganz ohne Monatsblatt aus Laage oder Dolgen, Hohen Sprenz oder Wardow oder… geben? Es liegt an Ihnen, liebe Leser! Denn es gibt doch so herrliche Ecken auch in der Laager Gegend.

Also: Jeden Montag zeigen wir Ihnen, liebe Leser, weiter die schönsten Fotos der Woche von Ihren Lieblingsplätzen, und am Monatsende dürfen Sie ihren Monatsfavoriten auswählen. Diese zieren schließlich unseren exklusiven SVZ-Jahreskalender 2018. Machen Sie mit und zeigen Sie uns ihren persönlichen Lieblingsplatz!

Bitte beachten Sie folgende Hinweise:

• Die Auflösung der Fotos sollte mindestens 300 dpi hoch sein

• Fotos im Querformat

• Fotos nie bearbeiten

• Bildtext mitliefern: was auf dem Foto zu sehen ist, wo fotografiert und warum gerade dieses Motiv gewählt wurde

• Namen, Anschrift und Telefonnummer unbedingt vermerken

• Bilder an guestrow@svz.de, Kennwort: Fotoaktion oder unser Online-Formular nutzen

• jeder Teilnehmer kann nur einmal Monatssieger werden

• Mit der Teilnahme stimmen Sie unseren Nutzungsbedingungen für Fotoaktionen zu, die Sie unter AGB auf svz.de finden oder in der Redaktion einsehen können.

von Caroline Weißert

erstellt am 24.Jul.2017 | 09:59 Uhr