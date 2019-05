Güstrow : Der Gesundheit auf der Spur

von svz.de

31. Mai 2019, 05:00 Uhr

Was macht Gesundheit aus? Gesundheit ist immer mit Wohlgefühl verbunden. Die Diakonie Güstrow lädt Interessierte ein, sich von verschiedenen Seiten aus zu betrachten – durch Übungen, die den Körper, den Verstand und das Gefühl ansprechen. In regelmäßigen Treffen sollen Teilnehmer in einer kleinen Gruppe praktische Erfahrungen mit sich selbst und mit anderen machen und sich mit Spaß und Freude darüber austauschen. Ab 5. Juni an jedem ersten Mittwoch im Monat von 17 bis 18.30 Uhr in den Räumlichkeiten der Kiss Teterow, Predigerstraße 2, herzlich willkommen. Die Treffen werden von Heike Kriedemann, Heilpraktikerin für Psychotherapie in Teterow, geleitet. Fragen beantwortet sie telefonisch unter 03996/1854208 oder 0173/2363794.