Krakow am See : Das Ziel: Sachsen nach Norden locken

Auf der Touristik und Caravaning International (TC) Messe ist auch Krakow vertreten.

von svz.de

17. November 2018, 10:21 Uhr

Die Touristinformation und der Campingplatz Krakower See präsentieren sich vom 21. bis 25. November auf der Touristik und Caravaning International (TC) Messe in Leipzig, der größten Reisemesse Mitteldeutschlands. Unter der Marke „Mecklenburgische Seenplatte“ wird sich das 2009 gegründete Netzwerk „Drei Seen Tour“ mit den Campingplätzen Waren Ecktannen und Alt Schwerin mit einem Gemeinschaftsstand den reiselustigen Sachsen vorstellen, erklärt Silvia Meyer. Besonders gehe es darum, neue Gäste für die Erlebnisregion zu gewinnen, fügt die Leiterin der Krakower Touristinformation hinzu. Vorgestellt wird der gemeinsame Urlaubskatalog 2019 von Krakow am See und Güstrow. Flyer für Radfahrer und Wanderer nehme man ebenfalls mit nach Leipzig.