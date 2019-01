Güstrow : Computerkurse bei der Awo

von Onlineredaktion SVZ

02. Januar 2019, 21:48 Uhr

Wenn der PC mal wieder macht, was er will oder Windows 10 Böhmische Dörfer sind, ist Hilfe gefragt. Neue Computerkurse für Anfänger und Fortgeschrittene werden ab diesem Monat im Mehrgenerationenhaus der Awo am Platz der Freundschaft in Güstrow angeboten. Die Teilnehmer können sich unter fachkundiger Anleitung neue Kenntnisse rund um den PC aneignen oder bereits bestehende aufzufrischen. Jedes individuelle Anliegen wird in die inhaltliche Ausgestaltung des Kurses aufgenommen und mit sachkundiger Unterstützung bearbeitet.

Die Kurse finden am Dienstag ab 16 Uhr und am Donnerstag ab 13 Uhr statt. Einige Plätze sind noch frei. Anmeldung im Sekretariat des Familien-, Freizeit- und Lernberatungszentrums der Awo am Platz der Freundschaft 3 oder unter Telefon 03843/842400.