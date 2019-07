Eickhof/Güstrow : Coaching für Frauen mit Pferd

von svz.de

22. Juli 2019, 06:48 Uhr

Beim Coaching mit Pferden treten Mensch und Tier in Interaktion. Das Pferd reagiert auf nonverbalen Signale intuitiv. Pferde sind ehrlich. Sie tun uns keinen Gefallen oder versuchen, auf Umwegen ans Ziel zu gelangen. Sie zeigen uns schlicht und direkt, was wir unbewusst kommunizieren. Einen Abend in der Natur für Frauen mit Horsesense-Coach Brit Abeln und ihrem Co-Trainer Hugo bietet die Kreisvolkshochschule am 12. September im Naturdorf Eickhof von 17 bis 20 Uhr an. Erfahrungen mit Pferden sind nicht nötig, es muss auch niemand aufs Pferd. Anmeldung auf www.vhs-lkros.de oder bei Anke Doll unter Telefon 03843/75540210.