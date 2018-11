Güstrow : Chinesische Kalligraphie

von svz.de

14. November 2018, 09:41 Uhr

Gleich an zwei Tagen gibt es die Möglichkeit, sich unter Anleitung von Yibo Beck den chinesischen Schriftzeichen zu widmen. Den Workshop Chinesische Kalligraphie bietet das Kinder-Jugend-Kunsthaus am Sonnabend, 17. November, von 10 bis 13 Uhr und am Montag, 19. November, zwischen 18.30 und 20.30 Uhr an. Yibo Beck zeigt eines der bekanntesten buddhistischen Mahayana- Sutren – das Herz-Sutra. Es ist eines der kürzesten der Prajnaparamita-Texte und gilt als ihre Essenz. Es hat 268 Zeichen, in der chinesische Kalligraphie Geschichte ist das Herz-Sutra sehr häufig geschrieben worden. Yibo Beck wird in dem Workshop das Sutra erklären und viel über die Schreibkunst zeigen. Wer hat, bringe Füller, Feder, kleine Pinsel und Tusche mit.

Anmeldung bis morgen unter Telefon 03843/82222 oder per Mail: info@kunsthaus-guestrow de