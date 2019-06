Weitendorf : Buntes Fest für die Kinder

Die Weitendorfer feierten ausgelassen ihren mit Nachbarn. Die Kameraden mit waren mit ihren Familientag der Wehren des Amtes nicht ganz so glücklich.

von Regina Mai

03. Juni 2019, 12:00 Uhr

Torwandschießen, Sackhüpfen, Seilspringen, Weitwurf – die Kinder konnten sich ausprobieren und auch gleich an einer Olympiade teilnehmen. Wer vier Stationen absolviert hatte, bekam eine Belohnung. „Die gibt es für jeden“, betont Brigitte Knecht vom Festkomitee „790 Jahre Weitendorf“. Die Gruppe hatte sich beim obligaten Kinderfest, dass der Weitendorfer Karnevalsverein alljährlich organisiert, mit eingeklinkt. So war das Fest diesmal größer und augenscheinlich auch mehr besucht. Das hatte einen weiteren Grund, denn auch die Feuerwehren des Amtes Laage waren mit von der Partie.

„Es macht viel Arbeit, aber es lohnt sich“, sagt Marcel Juckel, Präsident des WKV während er die Pommes brutzeln lässt. „Pommes gehen bei Kinder immer“, fügt er hinzu. „Bei uns läuft das Hand in Hand. Jeder weiß, was er zu tun hat“, fügt Claudia Juckel am Kuchenstand hinzu. Deshalb seien neben den Erwachsenen vom Karnevalsverein auch die Tänzerinnen bei der Absicherung des Festes eingespannt. „Wir freuen uns über die vielen Gäste. So macht es richtig Spaß“, sagt die Weitendorferin noch und widmet sich dann wieder ihrem Kuchenstand.

„Ein schönes Fest mit tollen Angeboten für die Kinder“, lobt Julia Pfann, die mit Marcel Hinz und Tochter Clara das Fest in Weitendorf besuchte. „In Laage gibt es kein Kinderfest am 1. Juni, dem Kindertag, also sind wir nach Weitendorf gefahren“, erklärt die junge Mutter aus der Recknitzstadt. Während Clara durchaus an den vielen roten Autos Gefallen fand, war die Laune der Feuerwehrleute etwas getrübt. „Einfach nur die Technik vorstellen – das zieht nicht“, denkt Oliver Bartels, Wehrführer in Liessow. Während sich vor dem Kulturhaus die Menschen tummelten, war es dahinter, dort wo auf der Wiese die Kameraden auf Besucher warteten, eher leer. „Räumlich nicht gut gelöst“, meint Ronny Dannehl, Wehrführer in Hohen Sprenz.

„Wir wollten anstelle eines Amtsausscheides, wo einer den Siegerpokal bekommt und die anderen lange Nasen machen, mal etwas anderes probieren – einen Kinder-Familien-Tag“, erklärt Amtswehrführer Eckhard Block. Weitendorf habe man wegen des Dorfgeburtstages dafür ausgewählt. Man habe den Kameraden und ihren Familien Gelegenheit geben wollen, ins Gespräch zu kommen. „Oft fahren zu einem Einsatz mehrere Wehren raus. Da ist es gut, wenn man sich unter einander kennt“, erläutert der Amtswehrführer weiter und fügt hinzu: „Wir müssen die Fahrzeuge auch während des Festes einsatzbereit halten. In der Not müssen sie raus kommen. Das geht nicht zwischen spielenden Kindern.“