24. Juni 2019, 05:00 Uhr

Ab sofort sind im Foyer der Alten Schule/Buchdruckmuseum in Krakow am See neue typografische Blätter zu sehen. Auf dem letzten Arbeitstreffen der Handpressendrucker enstanden Arbeiten zum Thema „Der Tod“. Zu sehen ist die Ausstellung zu den Öffnungszeiten der Bibliothek und des Buchdruckmuseums.