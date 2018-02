Leserreaktion : Bomber stürzte bei der Muna ab

Der Güstrower Paul Wendt erinnert sich an den 16. Februar 1944

von Eckhard Rosentreter

15. Februar 2018, 21:00 Uhr

Auf unseren gestrigen Beitrag über den Absturz eines britischen Weltkriegs-Bombers bei Güstrow reagierte Paul Wendt. Der Güstrower, der am Tag des Absturzes zehn Jahre alt war, könne zwar keine Hinweise aus persönlichem Erleben beisteuern. Sein Vater jedoch habe damals im Primerwald in der Heeresmunitionsanstalt, im Sprachgebrauch der Güstrower nur Muna genannt, gearbeitet. Und Paul Wendt erinnert sich noch gut an den Tag, an dem der Vater nach dem nächtlichen Bomberabsturz von der Arbeit nach Hause kam. Nicht nur wegen des Berichtes über den Absturz in der Nähe der Muna, sondern auch wegen einer Art Filzpantoffels, den der Vater mitgebracht habe. „Der hatte überall so Drähte, die waren für eine Heizung des Schuhs. Das war ja etwas ganz Besonderes, das hat sich bei mir eingeprägt“, berichtet Paul Wendt. Die viermotorigen Lancaster, eines der meistproduzierten Flugzeuge im Zweiten Weltkrieg, operierten in nicht klimatisierten Kabinen in eisigen 7500 Metern Höhe.

Von einer Nachbarin habe er auch über den Aufschlagort des großen Flugzeuges gehört. Die berichtete, dass es noch bis nach der Wende einen mit Wasser gefüllten Krater im Wald gegeben habe, in dem das Wrack gelegen haben soll, erzählt unser Leser.

Hobbyhistoriker Ulrich Schirow hatte recherchiert: In der Nacht zum 16. Februar 1944 war ein britischer Lancaster-Bomber bei einem Angriff auf Berlin offenbar von der Luftabwehr getroffen worden und stürzte auf dem Heimflug ab. Wo genau das große Flugzeug bei Güstrow runterkam, ist nach aktuellen Erkenntnissen unbekannt. Alle Besatzungsmitglieder, nach Schirows Recherchen acht Mann, kamen ums Leben. Paul Wendt erinnert sich auch noch an den Bericht seines Vaters, wonach zwei der englischen Fliegersoldaten mit ihren Fallschirmen tot in den Bäumen hingen. Die Bomben, so hatte er gehört, war der Bomber wohl vor dem Absturz losgeworden.