Güstrow : Blutspende noch kurz vor Weihnachten

von svz.de

20. Dezember 2018, 21:29 Uhr

Die Thrombozyten, die Plättchen in unserem Blut, sind ganz wichtig für die Gerinnung. Wenn man davon zu wenige hat, kann man verbluten. Vor allem Krebspatienten können durch die Störungen in ihrem Knochenmark nicht genügend eigene Blutzellen bilden. Sie leiden häufig an einem Mangel an Thrombozyten. „Sinkt die Anzahl unter ein Minimum, müssen den Patienten Thrombozyten transfundiert werden. Das geht nur aus von gesunden Menschen gespendetem Blut“, erklärt Silke Hufen vom DRK-Blutspendeinstitut Rostock. Deshalb startet das Deutsche Rote Kreuz noch kurz vor Weihnachten eine große Blutspende-Aktion in ganz Mecklenburg-Vorpommern.

Für Schwerkranke gebe es oft keine Verschnaufpause an Feiertagen und deshalb könne es sein, dass diese Patienten dann Blutplättchen benötigen. „Leider sind diese Blutpräparate nur vier Tage haltbar. Wir wollen genügend Thrombozyten-Konzentrate bereitstellen können, damit kein Patient an Weihnachten unter einem Mangel leiden muss“, so Silke Hufen weiter. Sie lädt am Sonntag, dem 23. Dezember, ins DRK-Palais „Viertes Viertel“ in der Lange Straße 41 in Güstrow ein. Hier kann in der Zeit von 8.30 bis 12.30 Uhr Blut gespendet werden.

Weitere Blutspende-Aktionen gibt es an diesem Sonntag noch in Rostock, Neubrandenburg, Hagenow und Stralsund.