18. Juli 2019, 05:00 Uhr

Mitarbeiter des DRK-Blutspendedienstes sind am Freitag, 19. Juli, in Güstrow. In der Zeit von 14 bis 17 Uhr kann im KMG-Klinikum, Friedrich-Trendelenburg-Allee, Blut gespendet werden.