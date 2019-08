von svz.de

19. August 2019, 06:44 Uhr

Morgen und am Mittwoch können Freiwillige in Güstrow Blut spenden. Dienstag wartet der Transfusionsdienst zwischen 15.30 und 18.30 Uhr in der Wossidloschule auf die Spendenwilligen. Am 21. August öffnet die Schule am Inselsee von 15 bis 19 Uhr für Blutspender.