Krakow am See : Bildkalender Krakow am See

12. Juni 2019, 08:00 Uhr

Einen Blick in längst vergangene Zeiten – den können die Krakower und ihre Gäste im kommenden Jahr werfen: Denn für 2020 gibt es den Bildkalender mit historischen Ansichten aus der Kleinstadt. Er ist ab sofort in der Krakower Touristinformation erhältlich. Pünktlich zur Hauptsaison liegt der historische Kalender mit zwölf alten Motiven von bekannten historischen Gebäuden vor. „Es gibt einiges zu entdecken. So zeigt das Kalenderblatt für den Monat März die Holländerwindmühle auf dem Mäkelberg in den 1970er-Jahren“, sagt Silvia Meyer von der Touristinformation Krakow am See. „Auf zwölf Seiten führt der Kalender den Betrachter durch die Stadt, streift dabei bekannte Sehenswürdigkeiten und zeigt die einstigen Gebäude von ihrer schönsten Seite“, sagt sie.