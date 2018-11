Güstrow : Bildhauer im Porträt

von svz.de

14. November 2018, 09:42 Uhr

Bildhauer rückt die Goethe-Ortsvereinigung Güstrow mit ihrer Veranstaltung am Donnerstag, dem 22. November, 19 Uhr, in der Uwe-Johnson-Bibliothek in den Mittelpunkt. In filmischen Kurzporträts stellt Christina Czymay vier Bildhauer vor. Damit knüpft die Goethe-Ortsvereinigung an eine Veranstaltung an, die in dieser Art den Kirch Rosiner Künstler Prof. Rolf Kuhrt vorstellte und großen Anklang fand.