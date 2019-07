Güstrow : Bewegung für Eltern mit ihren Babys

von svz.de

11. Juli 2019, 08:45 Uhr

Einen Kursus für Mütter oder Väter, die die Entwicklung ihres Babys bewusst erleben, begleiten, unterstützen und fördern möchten, bietet die Evangelische Familienbildung in Güstrow an. Im intensiven Kontakt und in der genauen Beobachtung erfahren Eltern, was ihrem Kind Spaß macht, wie lange es sich bewegen und spielen will. Diese Gruppenarbeit beginnt ab vierter bis sechster Lebenswoche und begleitet die Kleinen bis zum Ende des ersten Lebensjahres. Die Babys machen ihre ersten Erfahrungen im Umgang mit Gleichaltrigen.

Eltern können sich zu diesem Kursus, der am 26. August in Güstrow, Markt 31 beginnt, bei der Familienbildung unter der Telefon 0381/ 37798722 oder E-Mail vera.weiss@elkm.de anmelden.