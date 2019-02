Güstrow : Beratung rund um Rückkehr in den Beruf

von svz.de

Die Agentur für Arbeit Rostock veranstaltet in Kooperation mit dem Güstrower Bilse-Institut für Bildung und Forschung sowie den regionalen Jobcentern am 27. Februar einen Telefonaktionstag zu Fragen rund um den beruflichen Wiedereinstieg. Zurück in den bisherigen Beruf oder besser gleich neu durchstarten? Für welches Ziel Sie sich auch entscheiden – verschiedene Wege zum gelingenden Widereinstieg in den Job werden aufgezeigt.

Jeder, der nach einer familienbedingten Auszeit wieder zurück ins Erwerbsleben möchte, kann zum Hörer greifen und sich beraten lassen. Experten vom Bilse-Institut für Bildung und Forschung stehen am 27. Februar in der Zeit von 9 bis 15 Uhr unter den Rufnummern 0381/364 466 20 sowie 03843/773 61 53 Rede und Antwort.

Das Güstrower Bilse-Institut berät und unterstützt seit langem Menschen, die sich nach einer Auszeit beruflich neu orientieren wollen oder müssen. Viele Berufsrückkehrende wurden bereits bis zum Wiedereinstieg in den Job sowie in den ersten Monaten nach der Arbeitsaufnahme begleitet.

Die Aktion ist Teil des ESF-Bundesprojektes „Perspektive Wiedereinstieg – Potenziale erschließen“. Ziel ist es, Frauen und Männer nach einer Familienphase wieder in eine qualifikationsgerechte, vollzeitnahe Beschäftigung zu vermitteln. Teilnehmer werden Schritt für Schritt zurück ins Berufsleben begleitet.