von svz.de

22. August 2019, 09:14 Uhr

Am 29. August bietet der Ortsverband Güstrow des Sozialverbandes VdK MV eine kostenlose allgemeine Sozialberatung im Technischen Rathaus in der Baustraße 33 in Güstrow an. Von 10 bis 11.30 Uhr bekommen Ratsuchende hier Antworten auf Fragen zu Rente, Grundsicherung (Hartz IV), Schwerbehinderung, Pflegeleistungen und mehr.