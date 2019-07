von svz.de

27. Juli 2019, 05:00 Uhr

Die Ausschüsse des Kreistages nehmen in der nächsten Woche ihre Arbeit auf. Als erstes trifft sich der Ausschuss für Bildung, Kultur und Jugend am Donnerstag, 1. August, um 17 Uhr im Kreishaus in Güstrow. Zu-nächst ist der Vorsitz zu wählen.