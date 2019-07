Freidrichshof : Aufträge für Straßenbau vergeben

von svz.de

16. Juli 2019, 05:00 Uhr

Zu einer Dringlichkeitssitzung kommt die Gemeindevertretung Dolgen am See heute um 19 Uhr im Herrenhaus in Friedrichshof zusammen. Während der öffentliche Teil lediglich aus Einwohnerfragestunde und einem Bericht des Bürgermeisters besteht, ist nichtöffentlich über die Vergabe von Bauleistungen zu entscheiden, deshalb die Dringlichkeit. Es geht um den Straßenbau zwischen Groß Lantow und Dolgen und den Bau eines neuen Gehweges einschließlich Straßenentwässerung in Striesdorf.