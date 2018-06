Thema der Woche : Auf und Ab beim Wasserverbrauch

SVZ-Thema der Woche: Wasser – bei hohen Temperaturen drehen die Menschen deutlich häufiger am Hahn.

von Christian Jäger

26. Juni 2018, 05:00 Uhr

Auch wenn bei den aktuellen Temperaturen eher daran zu denken ist, vielleicht sogar die Heizung wieder anzudrehen, blicken wir doch auf einen sehr heißen Monat zurück. 8,2 Stunden schien die Sonne im Tagesschnitt im Bereich Rostock. Insbesondere am Anfang des Monats kletterte das Quecksilber auch schon mal in einen Bereich, der die Zahl 3 vorn hatte. Für viele ist das herrlich, Badeseen- und -anstalten hatten Hochkonjunktur. Landwirte hingegen hatten überhaupt keinen Grund zur Freude. Das gilt auch für viele Kleingärtner, die Erdbeeren, Radieschen und Co. aus der Erde holen wollen. Bei hohen Temperaturen hilft nur eins: Wasser, Wasser und noch mehr Wasser. Genau aus diesem Grund widmen wir diese Woche thematisch dem Wasser. Heute geht es um den Trinkwasserverbrauch aus der Leitung. Morgen um dem Wasserverbrauch aus der Flasche. Doch nicht nur der Verzehr soll eine Rolle spielen. Auch Flüsse und Gräben werden thematisiert, genau wie Menschen, die beruflich mit Wasser zu tun haben. Lassen Sie sich überraschen!

Wenig überraschend ist, dass warmes Wetter Auswirkungen auf den Wasserverbrauch hat. Während der Hitzeperiode vor knapp zwei Wochen schnellte der Verbrauch in die Höhe. Den heftigsten Ausreißer verzeichnete das Wasserwerk in Bützow am 1. Juni. Der normale Tagesmittelwert liegt hier bei 1500 Kubikmetern pro Tag. „Im Wasserwerk Bützow wurde für das Stadtgebiet sowie die angeschlossenen Ortsteile Horst, Parkow, Wolken, Rühn, Neuendorf und Steinhagen seit Ende Mai bis Mitte Juni wesentlich mehr Trinkwasser abgegeben“, erklärt Gabi Kniffka von der Firma Eurawasser Nord. „Am Freitag, dem 1. Juni 2018, gab es einen Spitzenverbrauch (höchster Wasserverbrauch) von über 2000 Kubikmetern pro Tag. Das heißt, die Verbraucher wurden mit rund 500 Kubikmetern (500 000 Liter) mehr als gewöhnlich mit Trinkwasser beliefert.“

Im Laager Wasserwerk werden durchschnittlich 1,5 Millionen Liter Wasser pro Tag verbraucht. Auch hier gab es eine deutliche Steigerung, nämlich von mehr als 50 Prozent. Der höchste Trinkwasserverbrauch wurde am 23. Mai gemessen: mit 1,63 Millionen Liter Wasser am Tag. Auch in Warin gab es eine deutliche Steigerung des Verbrauchs. Von 460 Kubikmetern im Tagesmittelwert schnellte der Verbrauch am 25. Mai auf 716 Kubikmeter, also auf 716 000 Liter Trinkwasser am Tag. Auch das bedeutete eine Steigerung von mehr als 50 Prozent. In den anderen Wasserwerken in der ländlichen Region des Wasserversorgungs- und Abwasserzweckverbandes Güstrow-Bützow-Sternberg (WAZ) wurde während der Hitzeperiode laut Gabi Kniffka zwischen 10 und 20 Prozent mehr Trinkwasser ins Netz abgegeben.

Eurawasser Nord ist im Auftrag des WAZ in der Region für die Trinkwasserversorgung sowie für die Abwasserentsorgung von rund 48 500 Menschen verantwortlich. 46 Wasserwerke, 116 Brunnen sowie 41 Kläranlagen und 248 Abwasserpumpwerke werden von Eurawasser betrieben. In Bützow, Laage und Warin finden sich dabei die größten Wasserwerke.

Doch worauf ist der erhöhte Wasserverbrauch zurückzuführen? Laut Gabi Kniffka maßgeblich auf die hochsommerlichen Temperaturen. „Die Verbraucher duschen mehr, trinken und erfrischen sich öfter und bewässern häufiger ihre Gärten, um das schöne satte Grün zu erhalten.“ Kurios: Im WAZ-Verbandsgebiet liegt der durchschnittliche Trinkwasserverbrauch deutlich unter dem Bundesdurchschnitt. Wie Gabi Kniffka erklärt, lag der Pro-Kopf-Verbrauch im Jahr 2017 in der Region bei 85 Litern pro Einwohner und Tag. Laut Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft lag der Bundesdurchschnitt bei 123 Litern.

Und wie sieht es in Sachen Verbrauch heute aus, also bei wieder abgekühlten Temperaturen? „Die Werte liegen noch leicht über dem Durchschnitt“, sagt Gabi Kniffka. Es handle sich dabei jedoch um „normale Sommerwerte“. Jetzt müssen nur noch die Temperaturen wieder sommerlich-normal werden...