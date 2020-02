Atelierhus in'n Heidbarch

Plattdeutsche Serie zum 150. Geburtstag von Ernst Barlach – Teil 6

von svz.de

16. Februar 2020, 05:00 Uhr

1931 steiht dat wunnerbore Atelierhus so dor, as dat hüt noch tau seihn is. Un as dat Anfang 1931 fardig is kümmt dat Wunner: dei Tiet för ’n „flotten Dreier“ is vörbi. nich Barlach wahnt von nu an in sien Atelier, sonnern Bernhard Böhmer mit sien niege Fru un Barlach blifft as bether ünner’t Dack bi Marga Böhmer.

„Lütten Schult“ hett sik ok wedder mit Barlach utsöhnt un Unkel Ernst ward sogor Päting bi ’n Schulten-Söhn. Na Barlach sienen Dod in’n Harst 1938 geiht dat Läben bet taun Tausamenbruch wieder. So as väle anner Minschen gahn Berhard Böhmer un sien Fru ut luder Angst in’n Mai 1945 ut’t Läben. Barlach sien Wark föllt in lege Hänn’, is hier un dor in’n Heidbarch tau finnen un dei Reddung is Marga Böhmer un Friedrich Schult tau danken. Sei daun väl för dat Barlachsche Arf: Marga Böhmer up ehr Oort üm dei Gertrudenkapell’ un Friedrich Schult üm denn Nalat. Öwer dat hürt in’t Kapiddel „Barlach as Künstler“.

Wenn von Barlach un dei Frugens dei Räd is, denn is hier noch nich allens secht worden. Dat gifft noch väl, väl mihr tau beschnacken. Wat hett hei fäuhlt för Tilla Durieux von’t Theoter, för Elisabeth Kaerrick, dei för Pieper dei Romans von Dostojeweski-in’t Dütsche öwersett hett, för Käthe Kollwitz...

Tau Pieper hett Barlach mal secht: Güstrow hett mi gnädig upnahmen, denn fien Lüüd hemm’ nu mal gaude Künstler. Nich secht hett hei, dat dei fienen Lüüd ok dacht hemm’, dat Güstrow kein Plaster för ’n groten Künstler is, dat’s von Barlach nich dat hollen hemm’, wat hei von Güstrow hollen hett. Hüt is dat anners. Siet 2006 heit Güstrow nu „Barlachstadt Güstrow“.