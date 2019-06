von svz.de

28. Juni 2019, 05:00 Uhr

Im Güstrower Freizeitbad „Oase“ sind die dringend notwendigen Instandhaltungsarbeiten in der Erdsauna abgeschlossen, informiert „Oase-Geschäftsführer Holger Schneider. Huete wird in der „Oase“ deshalb um 19 Uhr die Mitternachtssauna eröffnet. „Gemeinsam mit unserem Sauna-Team und anderen Gästen wollen wird dieses Event feiern“, so Schneider.