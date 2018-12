Güstrow : Angebote der Diakonie unter einem Dach

von Eckhard Rosentreter

12. Dezember 2018, 20:47 Uhr

Ab dem 17. Dezember werden die Sucht- und Drogenberatung, die Ambulante Sucht-Rehabilitation, die Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung, das Ambulante Begleitete Wohnen und die Bereichsleitung Sozialpsychiatrie/Gefährdetenhilfe der Diakonie Güstrow am Platz der Freundschaft 14 c ihren neuen Sitz haben. Die ehemaligen Räumlichkeiten der Bundesagentur für Arbeit wurden umgebaut und neu gestaltet. Ziel ist es, die Arbeit der Diakonie auf einen Standort zu konzentrieren, um im Sinne der Ratsuchenden noch enger zusammenzuarbeiten. Mit dem neuen Beratungszentrum rückt die Diakonie dichter an ihre Kunden in der Südstadt, dem bevölkerungsreichsten Wohngebiet der Barlachstadt.