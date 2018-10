Laage : Andre S. bleibt hinter Gittern

Mordversuch aus Eifersucht.

von svz.de

26. Oktober 2018, 13:54 Uhr

Der Bundesgerichtshof (BGH) bestätigte in der vergangenen Woche das Urteil der 3. Großen Strafkammer des Landgerichtes Rostock vom 10. Juli 2017 gegen Andre S. (36) aus Stormstorf bei Tessin. Wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung war er zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Mit Beschluss des BGH ist das Urteil unwiderruflich. Die Verteidigung hatte auf Freispruch plädiert und war in Revision gegangen.

Die Schweriner Volkszeitung hatte ausführlich über den Prozess berichtet. Andre S. handelte aus extremer Eifersucht. Seine Laager Freundin hatte sich gleich nach der Geburt der gemeinsamen Tochter von ihm getrennt. Am 31. Oktober 2016 schüttete Andre S. ein Stärkemittel in den Autotank des neuen Freundes der jungen Frau. Auf der Fahrt zur Kaserne in Stralsund blieb dessen Fahrzeug abends auf der L 18 in der Nähe von Goritz liegen. Andre S. war dem Soldaten gefolgt, fuhr zunächst an dem Fahrzeug vorbei, wendete und blieb hinter dem Pannenauto stehe. Der Soldat hatte bereits den ADAC benachrichtigt und sprach gerade mit seiner Freundin, als Andre S. ihm das Handy aus der Hand schlug und zweimal mit einem Messer auf ihn einstach. Der junge Mann schaffte es, in den Wald hineinzulaufen und sich in der Dunkelheit hinter einem Baum zu verstecken. Andre S. gab noch nicht auf und folgte ihm. Als er sein Opfer nicht fand, zerkratzte er aus Wut den Wagen des Soldaten. Der Bundeswehrsoldat konnte seine stark blutenden Halswunden mit seinem Pullover abdrücken. Er wurde durch ein mutiges älteres Ehepaar gerettet, das abends auf der Landstraße anhielt und den Schwerverletzten in Tessin medizinischen Helfern übergab.

Die Täterschaft des Andre S. wurde durch den Soldaten bestätigt, der ihn eindeutig erkannt hatte. Hinzu kamen Handydaten und DNA-Spuren am Tankverschluss. Auch das mühsam gezimmerte Alibi des 36-Jährigen konnte von Zeugen widerlegt werden.