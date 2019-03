Laage : Andachten in der Passionszeit

von svz.de

15. März 2019, 07:02 Uhr

Immer am Mittwoch um 18.30 Uhr bietet die Christophorus-Kirchengemeinde Laage noch in den nächsten Wochen Passionsandachten an: am 20. März in der Kirche Weitendorf, am 27. März in Hohen Sprenz, am 3. April in Recknitz und am 10. April in Kritzkow. Die Reihe endet mit einer Andacht am Gründonnerstag, 18. April, um 19 Uhr mit Abendmahl und Einzelabsolution in der Stadtkirche in Laage.