Jahreskarten-Aktion : An 365 Tagen in den Wildpark

Die Besucher können den Wildpark an 365 Tagen im Jahr erleben.

von Jens Griesbach

06. Dezember 2018, 22:00 Uhr

Der Güstrower Wildpark hat im Dezember seine Jahreskarten-Aktion gestartet. So können die Besucher den Wildpark an 365 Tagen im Jahr erleben. Wer bis 31. Januar 2019 zwei ermäßigte Jahreskarten für Erwachsene kauft, erhält eine Kinderjahreskarte gratis.

Auch öffentliche Feste des Wildpark , wie das Osterfest am 21. April 2019 oder das Wiesenfest am 30. Juni 2019, sind inklusive. Zudem erhalten Karteninhaber bei Vorlage der Wildpark-Jahreskarte in teilnehmenden Zoos und Tierparks in Mecklenburg-Vorpommern einen Rabatt auf den Eintrittspreis.