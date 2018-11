Vortrag und Siebdruck-Workshop heute im Güstrower Kunsthaus

12. November 2018, 10:26 Uhr

„Fair Fashion – Alternativen zu Billigklamotten“, überschreibt der Nachhaltigkeitsexperte und Sachbuchautor Frank Herrmann nicht nur seinen heutigen Vortrag in Güstrow, sondern auch seinen Aufklärungsanspruch. Immer mehr würde Billigkleidung den Markt überschwemmen. Oftmals würden die Menschen, die diese Pullover, Hosen, Röcke und Schuhe herstellen, in großer Armut, trotz langer Arbeitstage von zwölf Stunden und mehr leben. „Wir sollten nur dann neue Kleidung kaufen, wenn wir sie tatsächlich benötigen“, schlussfolgert Herrmann. Er wird heute um 19 Uhr im Güstrower Kunsthaus erklären, wie und wo die Textilien hergestellt werden und auch Tipps geben, worauf die Käufer beim Einkauf achten sollten, damit sie möglichst fair und nachhaltig produzierte Kleidungsstücke mit nach Hause nehmen.

Herrmann plädiert dafür, nicht jedem Modetrend zu folgen. Stattdessen könne man sich auch an einer alten Bluse wieder erfreuen, wenn man sie mit einfachen Tricks aufwerte. Wie das geht, zeigt an diesem Nachmittag ab 15 Uhr der Künstler Andreas Hederich in einem Siebdruck-Workshop. Dazu sollen Kinder und Erwachsene alte, gebrauchte Kleidungsstücke ins Kunsthaus in der Baustraße mitbringen, die sie aufhübschen wollen. Für den Siebdruck eignen sich Kleidungsstücke aus feiner Baumwolle. Aber auch Kunstfasern nehmen die Farben gut an.

Zunächst werden aus Pappe Schablonen angefertigt. Andreas Hedrich bringt welche mit, hilft aber auch bei der Gestaltung von neuen Schablonen mit ganz individuellem Design. Selbstverständlich wird Hedrich mit seiner Technik dafür sorgen, dass das frisch bedruckte Kleidungsstück auch nach der ersten Wäsche noch gut aussieht.

Durch die Veranstaltung führen Schüler des Projektkurses „Auf dem Weg zur Fairtrade School“ der Freien Schule Güstrow. „Fair Fashion“ wird gemeinsam organisiert von der Freie Schule, dem Kunsthaus Güstrow, dem Weltladen und der Volkshochschule Güstrow.