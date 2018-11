Güstrow : Agrar-Tagung in Viehhalle

von svz.de

13. November 2018, 10:01 Uhr

Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen, Ökologischer Landbau und Tierschutzmaßnahmen sind wesentliche Instrumente zur Erreichung von Umweltzielen in der gemeinsamen europäischen Agrarpolitik. Unter dem Titel „Maßnahmenvorschläge für die neue Agrar-Förderperiode“ lädt das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie MV (Lung) am 21. November ab 9 Uhr zu einer Tagung in die Viehhalle Güstrow ein. Anmeldungen sind noch bis heute möglich. Die Teilnahme ist kostenfrei. Alle Infos zum Programm und zur Anmeldung im Internet unter www.lung.mv-regierung.de/dateien/landeslehrst_55_programm.pdf.