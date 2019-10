Kreistag : AfD-Antrag der Rede nicht wert

Den Kreistagsmitgliedern war der AfD-Antrag zur Ausrufung des „Überfremdungsnotstandes“ im Landkreis Rostock nicht der Rede wert.

von svz.de

23. Oktober 2019, 20:00 Uhr

Den „gefühlten Höhepunkt der Kreistagssitzung“ am Abend in Bad Doberan erwartete Steffen Reinicke mit dem letzten Tagesordnungspunkt: Wortreich stellte der AfD-Mann den Antrag zur Ausrufung des „Überfremdungsnotstandes“ im Landkreis Rostock (SVZ berichtete) vor. Allein mühten sich nur die Einbringer Steffen Reinicke und Johannes Salomon ab. Den Kreistagsmitgliedern war der AfD-Antrag nicht der Rede wert. Kein Wort dazu aus den anderen Fraktionen. Lediglich Karen Larisch von den Linksfraktion konnte nicht an sich halten, zeigte ein kleines Plakat mit den Worten „Rassismus tötet“ hoch und kassierte eine Ermahnung des Kreistagspräsidenten Veikko Hackendahl (CDU). Wegen „Übelkeit“ verließ die Linken-Politikerin den Saal.

Ohne Diskussion lehnten die Kreistagsmitglieder aller Fraktionen geschlossen den Antrag ab. Zehn Stimmen dafür kamen aus der AfD-Fraktion und von NPD-Mann David Petereit.

In ihrem Antrag hatte die AfD einen „Maßnahmeplan zum Schutz vor Überfremdung im Landkreis Rostock“ gefordert. Auch verlangte er den Migranten den Weg zurück in ihre Heimatländer zu ebnen.

Im Landkreis Rostock leben 7761 Ausländer (Stand 31. August 2019), davon 3505 EU-Bürger. Ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung macht 3,6 Prozent aus. Vergleich: In Mecklenburg-Vorpommern insgesamt sind es 4,5 Prozent, in der Bundesrepublik Deutschland 12,2 Prozent (Stand 31 Dezember 2018).