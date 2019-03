Güstrow : Abnehmen ohne hungern

von svz.de

Low-Carb, Intervallfasten oder doch die Brigitte-Diät? Was ist denn nun das Richtige? Zu einem Themenabend „Diätenwahn – gesund abnehmen ohne zu hungern“ lädt das Familien-, Freizeit- und Lernberatungszentrum der Awo am Platz der Freundschaft 3 in der Güstrower Südstadt am Donnerstag, 14. März, um 16 Uhr ein. Ganz abgesehen vom Idealgewicht soll das Ziel lauten:Mit Spaß und Genuss das eigene Wohlfühlgewicht finden. Die Teilnehmer werden genauer hinsehen und gemeinsam in geselliger Runder mit Gleichgesinnten herausfinden, was für sie und ihren Körper die Schritte zum Ziel sind. Eine zertifizierte Ernährungsberatung wird den Ernährungs-Dschungel beleuchten. Anmeldungen im Familienzentrum unter Telefon 03843/842400.