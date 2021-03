Corona im Landkreis : Zwei Covid19-Fälle an der Ecolea-Schule

Wegen zwei Covid19-Fällen ist die Klasse zwölf der Ecolea-Schule bis 17. März unter Quarantäne gestellt worden.

Güstrow | Nun ist auch die Ecolea Internationale Schule an der Plauer Straße in Güstrow betroffen: Wegen zwei Covid19-Fällen ist die Klasse zwölf der Ecolea bis zum Ablauf des 17. März unter Quarantäne gestellt worden. Wie der Landkreis Rostock bekannt gibt, sind 17 Schüler betroffen, die im Zeitraum vom 26. Februar bis 9. März in der Schule anwesend waren. ...

