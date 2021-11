Ewigkeitssonntag : Lichter zum Gedenken an die Toten angezündet

Ein Licht im Dunkeln ist immer tröstlich. Den letzten Sonntag vor dem Advent nutzten wieder viele Menschen, um die Gräber ihrer Lieben zu schmücken und als weithin sichtbare Zeichen Kerzen anzuzünden.

Güstrow | Auf den Friedhöfen brannten am Abend des 21. November in der Dämmerung weit mehr Lichter als sonst: Viele Menschen hatten sich zum Gedenken an den Gräbern ihrer Angehörigen eingefunden, um sie liebevoll zu schmücken und Lichter anzuzünden. Auch Gottesdienste und Andachten zur Erinnerung an die Toten fanden dazu statt, wie in den Kirchengemeinden Lohme...

