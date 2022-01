Historisches Güstrow : Zufallsfund von 1978 weist auf Klostermühle hin

Zeitweise gab es am Mühlentor drei Wassermühlen. Recherchiert dazu hat über viele Jahrzehnte der Kreisbodendenkmalpfleger Wilhelm Mastaler aus Güstrow.

Güstrow | Bereits Ende des 13. Jahrhunderts verkaufte der Herzog Heinrich von Werle die Hälfte der Mühle am Mühlentor an das Kloster in Doberan, das ein Jahr später auch die zweite Hälfte erwarb. Erst 1442 kaufte die Stadt Güstrow die Mühlentorkornmühle zurück, um mit den Gewinnen das leere Stadtsäckel zu füllen. Zufallsfund Beim Bau einer Garage fand 197...

