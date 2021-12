Blutspende in Lalendorf : Die Blutreserven sind knapp

Obwohl der Bedarf ungebrochen ist, ging die Zahl der Blutspenden um 20 Prozent zurück. Die nächste Gelegenheit zum Aderlass gibt es diesen Montag in Lalendorf.

Lalendorf | Unzählige Päckchen wurden jetzt über Weihnachten verschenkt. Was sich allerdings nicht verpacken lässt, das ist Gesundheit. Verschenken kann man sie hingegen trotzdem, zumindest in Teilen. Mehr denn je sind volljährige, gesunde Menschen aufgerufen, Blut zu spenden, um damit Leben zu retten. Auch interessant: Blutkonserven in Mecklenburg-Vorpommern ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.